Окупанти випустили дві ракети по селу на Сумщині (фото)

Сьогодні вночі російські окупанти двічі вдарили ракетами по населеному пункту на Сумщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Північ".
"Армія РФ сьогодні о 00:05 ночі з території Росії завдав двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Очкіно в Сумській області. Серед особового складу попередньо втрат немає. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.
Також обстріл у своєму Telegram-каналі підтвердив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький та опублікував фото наслідків нанесення ракетного удару.
За його словами, матеріальні та екологічні збитки підраховуються.
Ситуація в Україні 13 травня
- Стало відомо, що між селами Мотижин та Ясногородка у Київській області знайшли 37 мирних жителів, яких росіяни розстріляли у березні місяці
- Компанія космічних технологій Maxar Technologies продемонструвала на новому супутниковому знімку ракетний удар біля острова Зміїний на півдні України.
- Окупанти підтримують напруженість у Придністровському регіоні Республіки Молдова та на території Республіки Білорусь.
- Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Північний флот РФ шукає нових моряків для війни.
- У Бучі Київської області російські окупанти підклали гранату у фортепіано 10-річної дівчинки. На щастя, вона не спрацювала.
- Військові РФ обстріляли з артилерії в районі Білої Криниці колону біженців, що виїжджали з Херсона Постраждали жінка та дитина.
- Протягом доби 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ вразила сім повітряних цілей російських окупантів.