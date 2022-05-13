Было охотником, стал добычей! Десантники сбили российский ударный вертолет

Российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" сбили ВСУ в Луганской области вчера, 12 мая. Вертолет был предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники. Уничтожило технику оккупантов подразделение противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Следует отметить, что данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот", – говорят десантники.
Общие боевые потери РФ
Потери российской армии с 24 февраля:
- личный состав – около 26 900 (+250) военных,
- танки ‒ 1205 (+10) ед.,
- боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,
- артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,
- РСЗО – 193 (+2) ед.,
- средства ПВО – 88 (+1) ед.,
- самолеты – 200 (+1) ед.,
- вертолеты – 162 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
- крылатые ракеты – 95 (+1),
- корабли / катера – 13 (+0) ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,
- специальная техника – 41 (+0).
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