У Маріуполі окупанти можуть почати скидати фекалії у море – радник мера

У місті є постійні пориви, а також не запущена система каналізації. Проте виправляти ситуації росіяни не поспішають

Маріуполь очікує нова хвиля гуманітарної катастрофи через окупантів / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі вода наповнила вулиці через пориви. Окупанти, які тимчасово захопили місто, не мають потужностей, щоб все відремонтувати. Також не запущено систему каналізації, а це означає, що слідом за водою на тротуарах Маріуполя, можливо, буде і каналізація, яка вийде назовні.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

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"За відсутності очисних споруд, швидше за все, окупанти дійдуть до прямого скидання нечистот прямо в море. У результаті в гонитві за картинкою "життя повертається" окупанти посилено штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі

Завод Азовсталь перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, незважаючи на сили ворога, що перевершують у кілька разів.

Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.

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