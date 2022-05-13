У Маріуполі окупанти можуть почати скидати фекалії у море – радник мера

У Маріуполі вода наповнила вулиці через пориви. Окупанти, які тимчасово захопили місто, не мають потужностей, щоб все відремонтувати. Також не запущено систему каналізації, а це означає, що слідом за водою на тротуарах Маріуполя, можливо, буде і каналізація, яка вийде назовні.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
"За відсутності очисних споруд, швидше за все, окупанти дійдуть до прямого скидання нечистот прямо в море. У результаті в гонитві за картинкою "життя повертається" окупанти посилено штовхають Маріуполь до нової хвилі гуманітарної катастрофи", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- Завод Азовсталь перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, незважаючи на сили ворога, що перевершують у кілька разів.
- Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.
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