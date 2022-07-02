Арестович розповів, коли Україна атакує Кримський міст

Радник глави ОП назвав важливу умову

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України готові завдати удару по Кримському мосту, якщо з'явиться потреба, але треба дочекатися правильного моменту. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу. "Фейгін Live".

Він зазначив, що атака на Кримський міст справді можлива, але говорити про якісь конкретні плани українського командування поки що складно.

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"Сантиментів ніхто не відчуває. Потрібно буде — ударимо по Кримському мосту, у правильний момент, у потрібний час. Не питання", – сказав Арестович.

За його словами, у ВСУ на даний момент немає озброєння, яке б технічно могло завдати удару по переправі на анексований Крим.

"Але настане момент і... Далі подивимося. У цій війні вже давно немає жодних обмежень", – зазначив Арестович.

Імовірність удару по Кримському мосту

Українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту. У найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку мосту.

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Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи удару по Кримському мосту та звільнення півострова. Також він розповів, якою зброєю Україна може зруйнувати міст із Криму до Росії.