Над Кримським мостом здійнялися величезні стовпи диму (фото, відео)

Герої не вмирають!

Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…