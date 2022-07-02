Арестович рассказал, когда Украина атакует Крымский мост

Советник главы ОП назвал важное условие

Арестович оценил вероятность удара по Крымскому мосту / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по Крымскому мосту, если появится необходимость, но нужно выждать правильный момент. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live".

Он отметил, что атака на Крымский мост действительно возможна, но говорить о каких-то конкретных планах украинского командования пока сложно.

Реклама

"Сантиментов никто не чувствует. Надо будет – ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос", – сказал Арестович.

По его словам, у ВСУ на данный момент нет вооружения, которое бы технически могло нанести удар по переправе на аннексированный Крым.

"Но придет момент и... Дальше посмотрим. В этой войне уже давно нет никаких ограничений", – отметил Арестович.

Вероятность удара по Крымскому мосту

Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста. В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о "гарантированной" безопасности моста.

Реклама

Военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы удара по Крымскому мосту и освобождения полуострова. Также он рассказал, каким оружием Украина может разрушить мост из Крыма в Россию.