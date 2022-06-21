Артерію слід перекрити: Жданов оцінив перспективи знищення Кримського мосту

Українські захисники ведуть підготовку до контрнаступу

Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи наступу ЗСУ на Кримському напрямку. Фото: колаж "Сьогодні"

Цього тижня активізувалися розмови про можливу атаку на Кримському напрямку. Розмови були різні, починаючи від міністра оборони Олексія Резнікова, який говорив про те, що західна зброя допоможе нам у звільненні півострова. І були заяви генерала Дмитра Марченка, який говорив про те, що Кримський міст стане метою номер один для ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи удару по Кримському мосту та звільнення півострова в інтерв'ю Володимиру Полуєву на You-tube-каналі "Україна 24".

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"Ні, найближчим часом це неможливо. В принципі, ми зараз і не говоримо про контрнаступ у напрямку Херсона, ми говоримо про контрнаступні дії щодо розширення підготовки плацдарму для майбутнього наступу. Щодо Кримського мосту, то я теж прихильник тієї версії, що він має бути пошкоджений. Потрібно припинити діяльність цього мосту як мосту. Тобто зруйнувати або трохи пошкодити дорожнє полотно, унеможливити прохід техніки і зруйнувати залізничне полотно. Чому? Тому що на сьогоднішній день Кримський міст – це артерія, через яку живиться все південне угруповання військ. У Криму там практично нічого не затримується, все йде одразу ж на фронт і він живить Запорізький напрямок, він живить Херсонський напрямок, він живить Криворізький напрямок. І якщо ми не перекриємо цю артерію, то нам буде дуже тяжко", – сказав експерт.

Жданов сподівається, що з отриманням реактивних систем залпового вогню ми зможемо пошкодити міст, а технічна документація допоможе визначити слабші місця, куди можна вдарити ракетою, щоб було достатньо руйнівної сили цієї ракети вивести міст з ладу.

Раніше ми повідомляли, що Жданов пояснив, що Кримський міст має бути зруйнований не лише через помсту росіянам.

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Також нагадаємо, розвідка України роздобула повну техдокументацію Кримського мосту.