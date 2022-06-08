Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович розповів, як ЗСУ "ламали" окупантів на ізюмському напрямку

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 01:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські військовослужбовці збили наступальний потенціал російських загарбників
Арестович повідомив про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Арестович повідомив про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ завдали ряд влучних ударів по "вогняному коридору" від Ізюмського напрямку до Попасної.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

Реклама

Деталі

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали ряд дуже хороших, жорстких і влучних ударів по всьому цьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку до Попасної. Лупили всю ніч радісно і багато разів скрізь добре потрапили, в тому числі на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку. Коротше, це ніч української артилерії була. І вона відпрацювала дуже добре", — сказав Арестович.

Українські військовослужбовці збили наступальний потенціал російських загарбників.

"Це означає, що вони збили наступальний потенціал (окупантів) і... раніше хоробрі російські війська отримували по кумполу і все одно продовжували наступ, а цього разу вони нікуди не пішли і навіть відійшли на півночі Харківської області", — зазначив радник глави ОП.

ЗСУ на Сході змусили РФ підібгати хвіст на важливих напрямках

Російські війська намагалися штурмувати на кількох напрямках та обстрілювали населені пункти з артилерії. Українські військові успішно відбили низку атак і не дали супротивникові просунутися далі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські військові успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Ворог зробив спроби штурму у напрямку Світлодарської та Вуглегірської ТЕС, але без успіху.

Реклама

Біля Нагірного наші захисники завдали вогневої поразки підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на зайняті раніше позиції.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопіч, Костянтинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.

На Харківському напрямку супротивник веде бої для утримування зайнятих рубежів, продовжує обстріл наших військ, мінує місцевість.

Реклама

На Слов'янському напрямку ворог готується до наступу на місто Слов'янськ. Також були обстріляні райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:30 7 червня
1
Особовий склад 31360
Особовий склад
2
Танки 1390
Танки
3
ББМ 3416
ББМ
4
Артилерія 694
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 177
Гелікоптери
9
БПЛА 553
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2405
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31045.39

Binance Coin (BNB)

288.4

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.32

Theta (THETA)

1.23

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.19

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти