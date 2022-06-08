Арестович рассказал, как ВСУ "ломали" оккупантов на изюмском направлении

Украинские военнослужащие сбили наступательный потенциал российских захватчиков

Арестович сообщил об успехах ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

ВСУ нанесли ряд точных ударов по "огненным коридорам" от Изюмского направления к Попасной.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Сегодня ночью ВСУ нанесли ряд очень хороших, жёстких и метких ударов по всему этому огненному коридору от Изюмского направления – до Попасной. Лупили всю ночь радостно и много раз везде хорошо попали, в том числе на Запорожском направлении, на Херсонском направлении. Короче, это ночь украинской артиллерии была. И она отработала очень хорошо", — сказал Арестович.

Украинские военнослужащие сбили наступательный потенциал российских захватчиков.

"Это означает, что они сбили наступательный потенциал (оккупантов) и… Раньше храбрые российские войска получали по кумполу и всё равно продолжали наступление, а в этот раз они никуда не пошли и даже отошли на севере Харьковской области", — отметил советник главы ОП.

ВСУ на Востоке заставили РФ поджать хвост на важных направлениях

Российские войска пытались штурмовать по нескольким направлениям и обстреливали населенные пункты из артиллерии. Украинские военные успешно отбили ряд атак и не дали противнику продвинуться дальше. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают штурмовые действия в районе Камышевахи. Враг предпринял попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС, но безуспешно.

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Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции.

На Сиверском направлении враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои для удерживания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность.

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На Славянском направлении враг готовится к наступлению на город Славянск. Также были обстреляны районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушеваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

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