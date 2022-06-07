ЗСУ вдарили по окупантах з повітря

ЗСУ продовжують нищити російських загарбників

Окупанти відчули на собі міць ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

На лінії зіткнення південного фронту ситуація залишається напруженою. Окупанти продовжують вести обстріли.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, окупанти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

"Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час виконання вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.

"Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель", — розповіли про ситуацію з кораблями РФ у Чорному морі.

Чому окупанти втікають з Херсонської області?

Російські окупанти залишили село Благодатне, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсону. Вони проводять перегрупування. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

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"Російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсону. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання", — заявив Арестович.

Він зазначив, що всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

"Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати", — додав радник голови ОП.

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