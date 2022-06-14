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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович розповів, як окупанти воюють між собою та готові повбивати один одного

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 03:58
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Кадирівці завдали по бурятах парочку артилерійських ударів
Арестович розповів, що між кадирівцями та бурятами конфлікт/Фото: колаж: "Сьогодні"
Арестович розповів, що між кадирівцями та бурятами конфлікт/Фото: колаж: "Сьогодні"

Командування Російської Федерації розділило підрозділи бурятів і кадировців. На такий крок пішли через те, що між ними відбулися зіткнення.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Хоробрі групи під Василівкою, їх поділили. Частина пішла на Херсонський напрямок, частина — на Сєвєродонецький. При чому на Сєвєродонецький пішли кадирівці, на Херсонський — буряти. А знаєш чому? Між ними дуже кепські стосунки", — сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що ці підрозділи вже влаштовували розбірки в Чорнобаївці Херсонської області.

"А зараз дійшло до того, що скандальні кадирівці завдали по бурятах парочку артилерійських ударів. Тому їх взяли і відправили на Сєвєродонецьк в покарання, тому що вони якось неправильно поводяться, а бурятів від гріха подалі відправили на Херсонський напрямок", — зазначив він.

ЗСУ нищать ворожу техніку

Підрозділи ЗСУ на сході України протягом минулого дня вразили два склади окупантів з боєприпасами, а також один склад з ПММ. Також українські захисники збили безпілотник. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

13 червня ЗСУ знищили, зокрема:

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  • особового складу – 48;
  • БМП – 1;
  • спеціальна техніка – 1;
  • мінометів – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1;
  • склад з б/п – 2;
  • склад з ПММ – 1.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв про втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Крім цього, ми писали, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.

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3
ББМ 3492
ББМ
4
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