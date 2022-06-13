ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52

Гвинтокрил впав на тимчасово окуповану територію

ЗСУ знищили російський вертоліт/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харківській області Збройні сили України приземлили вертоліт російських окупантів. Він впав на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

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"Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників. Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке. Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", — йдеться у повідомленні.

Морпіхи ЗСУ знайшли знищений російський літак та останки окупантів

Збройні сили України знайшли уламки збитого російського військового гелікоптера. Вертоліт Мі-28Н був збитий протиповітряною обороною України кілька днів тому. Його виявили бійці Морської піхоти ЗСУ. Про це повідомив український громадський діяч та волонтер Роман Балан.

Серед уламків гелікоптера були рештки російських льотчиків. Гелікоптер впав у так званій сірій зоні. Точне місце поки що невідоме.

Українські військові забрали із собою російський самописець зі збитого гелікоптера.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ звільнили ще кілька сіл на Донбасі. Також ми писали, що На Харківщині нацгвардійці з бійцями ЗСУ рознесли штаб окупантів.