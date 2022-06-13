ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52

Вертолет упал на временно оккупированную территорию

ВСУ уничтожили российский вертолет/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области Вооруженные силы Украины приземлили вертолет русских оккупантов. Он упал на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

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"Сегодня после обеда на Изюмском направлении, что в Харьковской области, зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое. Благодаря усилиям Холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", — говорится в сообщении.

Морпехи ВСУ нашли уничтоженный российский самолет и останки оккупантов

Вооруженные силы Украины нашли обломки сбитого российского военного вертолета. Вертолет Ми-28Н был сбит противовоздушной обороной Украины несколько дней назад. Его обнаружили бойцы Морской пехоты ВСУ. Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Роман Балан.

Среди обломков вертолета были останки российских летчиков. Вертолет упал в так называемой серой зоне. Точное место пока неизвестно.

Украинские военные унесли с собой российский самописец из сбитого вертолета.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ освободили еще несколько сел на Донбассе. Также мы писали, что в Харьковской области нацгвардейцы с бойцами ВСУ разнесли штаб оккупантов.