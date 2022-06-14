Арестович рассказал, как оккупанты воюют между собой и готовы поубивать друг друга

Командование Российской Федерации разделило подразделения бурят и кадыровцев. На такой шаг пошли из-за того, что между ними произошли столкновения.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".
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"Храбрые группы под Васильевкой, их поделили. Часть ушла на Херсонское направление, часть – на Северодонецкое. При чем на Северодонецкое пошли кадыровцы, на Херсонское – буряты. А знаешь почему? Между ними очень скверные отношения", — сказал Арестович.
Советник главы ОП отметил, что эти подразделения уже устраивали разборки в Чернобаевке Херсонской области.
"А сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов. Поэтому их взяли и отправили на Северодонецк в наказание, потому что они как-то неправильно себя ведут, а бурятов от греха подальше отправили на Херсонское направление", — отметил он.
ВСУ уничтожают вражескую технику
Подразделения ВСУ на востоке Украины в течение прошедшего дня поразили два состава оккупантов с боеприпасами, а также один состав из ГСМ. Также украинские защитники сбили беспилотник. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
13 июня ВСУ уничтожили, в частности:
- личного состава – 48;
- БМП – 1;
- специальная техника – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1;
- состав из б/п – 2;
- состав из ГСМ – 1.
Также сайт "Сегодня" сообщал о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Кроме этого, мы писали, что ВСУ приземлили боевой вертолет оккупантов Ка-52.