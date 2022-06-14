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Окупанти просунулися вперед на Харківщині — Арестович

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 01:32
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Російські загарбники стріляють по Харкову з артилерії
Арестович розповів, що окупанти захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова/Фото: колаж: "Сьогодні"
Арестович розповів, що окупанти захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харківській області російські окупанти просунулися трохи вперед шляхом резервів, які ворог перекинув. Вони захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова. Нині росіяни б'ють по Харкову зі ствольної артилерії.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Значить, Харківський (напрямок, — ред.). Ми знаємо, що вони кинули резерви туди злобно і почали трошки віджимати (території, — ред.) від півночі знову. І трішки рушили на сході хоробро", — повідомив Арестович.

Радник голови ОП додав, що раніше з'явилася "панічна інформація" про взяття Старого Салтова. Однак це неправда: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник говорив на брифінгу про тимчасову окупацію населеного пункту за 15 кілометрів від Старого Салтова.

Арестович розповів, що через просування на півночі по Харкову почала завдавати ударів ствольна артилерія. До цього місто обстрілювали з РСЗВ з території РФ.

"Погана розрада для харків'ян, тому що по місту почала бити ствольна артилерія. Б'є вже безперервно днів п'ять-шість. І постійно зазнаємо втрат. До цього їх віджали, вони били "Ураганами" і "Смерчами" здалеку — з російської території. Зараз знову ствольна пішла. Тобто на харківському напрямку у нас маленька "зрада", в тому сенсі, що вони (окупанти, — ред.) радісно просуваються потихеньку", — додав Арестович.

Арестович наголосив, що ворог йде вперед повільно і бере населені пункти в сірій зоні, яку українські захисники особливо не утримували.

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ЗСУ звільнили кілька сіл на Донбасі

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села та посунули ділянку фронту на 15 кілометрів. На окремих напрямках наші захисники не лише обороняються, а й поступово просуваються вперед. Артилерія окупантів на фронті не замовкає ні на хвилину. Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", — кажуть у відомстві.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52. Також ми писали, що Андрющенко викрив технологію окупантів щодо обстрілів Донецька.

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