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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович: Через зливи наступ окупантів на Донбасі захлинеться у багні

Павло Заяць Павло Заяць
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11 квітня, 18:11
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Радник глави Офісу президента пообіцяв росіянам "великий сюрприз у зоні ООС"
Погода на боці української армії, вважає Олексій Арестович
Погода на боці української армії, вважає Олексій Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Дощова погода на Донбасі може завадити російській армії готуватися до наступу.

Про це розповів в інтерв'ю каналу "Фейгин Live" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Там дуже великий сюрприз у зоні ООС. Ми ще подивимося, як він подіє, але він дуже перспективний. Рівно на лінії від Харкова до Маріуполя – 10 днів дощів поспіль. 55 мм опадів має випасти, це означає окопи по коліно, повністю розмочені поля, неможливість або дуже обмежені дії авіації та необхідність наступати вздовж доріг, тобто на заздалегідь підготовлену оборону", – розповів він.

За словами радника глави ОПУ, за таких погодних умов ЗСУ не треба буде побоюватися обхідних напрямків головного удару, "бо почне все це в'язнути моментально, і всі БМП і танки попалять собі редуктори протягом двох секунд при спробі в цьому багні борсатися".

"Якщо це так, то збиття темпу – таке свято, тому що нам встигне підійти те, про що ми не говоримо. Я бачу, що навіть погода за нас. Щоправда, це перевага, яка може бути реалізована обома сторонами, але взагалі гірше має бути тим, хто наступає", – сказав Арестович.

РФ направила 12-кілометрову колону техніки у бік Донбасу

8 квітня супутники зафіксували у Харківській області колону російської військової техніки завдовжки 12 кілометрів, що рухалася у бік Донбасу. На опублікованих знімках можна побачити броньовані машини, вантажівки з артилерією, що буксирується, і допоміжним обладнанням.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – наголосив Кулеба.

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Гелікоптери
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
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Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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