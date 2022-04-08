РФ відправляє воювати за Донбас 18-річних контрактників та донецьких студентів

Воювати на Донбас Росія днями відправила 18-20 літніх контрактників із Ростова та Валуєк. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник у Тристоронній контактній групі з питань урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш.
"Це не терміновики, а контрактники, які повелися хтось на гроші, хтось на пропаганду, а хтось і на "трофеї". Досвіду немає, але є телевізійна і вконтактна романтика, буйство гормонів, а ще жадібність. – По суті, гарматне м'ясо" , – розповів він, зазначивши, що цю інформацію йому надали військові.
За словами Гармаша, деканати Донецьких та Луганських вишів також отримали розпорядження формувати списки студентів, які ще не мобілізовані.
"Там люди більш досвідчені, ніж у Росії, одразу розуміють, що це "свіже м'ясо" для фронту. І ось із такими "багнетами" вони збираються взяти Донбас, де наші сили ООС окопувалися 8 років?", – резюмував він.
Росія готується до другого раунду війни
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що авіація ворога закінчується, літаки, що залишилися, перекинуті на Донбас .
- На Донбасі бойовики проводять масову мобілізацію місцевого населення, проте жителі окупованих територій не хочуть воювати та ховаються від призову. Розвідка опублікувала перехоплені телефонні розмови , в яких можна почути, що чоловіки бояться виходити на вулицю та масово ховаються.
- 6 квітня військовий експерт полковник СБУ та МВС Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі та одночасно готувати атаку на Київ.
- РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор має намір до 9 травня , коли росіяни святкують День перемоги Президент РФ Володимир Путін має намір продемонструвати успіхи в Україні.
- Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що Збройні сили України мають добровільно покинути територію Донбасу та вивезти свою зброю.
З чого все почалося
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР" . Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії. Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО.
Далі по темі
Пізніше ватажки так званих "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу проти Збройних Сил України.