РФ відправляє воювати за Донбас 18-річних контрактників та донецьких студентів

Росія сподівається виграти війну, відправляючи на фронт непідготовлених військових

РФ поповнила особовий склад військових 18-річними контрактниками / Фото: Колаж: Сьогодні

Воювати на Донбас Росія днями відправила 18-20 літніх контрактників із Ростова та Валуєк. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник у Тристоронній контактній групі з питань урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш.

"Це не терміновики, а контрактники, які повелися хтось на гроші, хтось на пропаганду, а хтось і на "трофеї". Досвіду немає, але є телевізійна і вконтактна романтика, буйство гормонів, а ще жадібність. – По суті, гарматне м'ясо" , – розповів він, зазначивши, що цю інформацію йому надали військові.

За словами Гармаша, деканати Донецьких та Луганських вишів також отримали розпорядження формувати списки студентів, які ще не мобілізовані.

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"Там люди більш досвідчені, ніж у Росії, одразу розуміють, що це "свіже м'ясо" для фронту. І ось із такими "багнетами" вони збираються взяти Донбас, де наші сили ООС окопувалися 8 років?", – резюмував він.

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З чого все почалося

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР" . Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії. Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО.

Пізніше ватажки так званих "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу проти Збройних Сил України.