РФ отправляет воевать за Донбасс 18-летних контрактников и донецких студентов

Россия надеется выиграть войну отправляя на фронт неподготовленных военных

РФ пополнила личный состав военных 18-летними контрактниками / Фото: Коллаж: Сегодня

Воевать на Донбасс Россия на днях отправила 18-20 летних контрактников из Ростова и Валуек. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

"Это не срочники, а контрактники, которые повелись кто на деньги, кто на пропаганду, а кто и на "трофеи". Опыта нет, но есть телевизионная и вконтактная романтика, буйство гормонов, а еще жадность. – По сути, пушечное мясо", – рассказал он, отметив, что эту информацию ему предоставили военные.

По словам Гармаша, деканаты Донецких и Луганских вузов тоже получили распоряжения формировать списки студентов, которые ещё не мобилизованы.

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"Там люди более опытные, чем в России, сразу понимают, что это "свежее мясо" для фронта. И вот с такими "штыками" они собираются взять Донбасс, где наши силы ООС окапывались 8 лет?", – резюмировал он.

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С чего все началось

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии. После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО.

Позже главари так называемых "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи против Вооруженных сил Украины.