Арестович: Чернігів та Суми врятували Україну

Ці два героїчні міста не дали російським окупантам розділити нашу країну на частини

Арестович приїхав сказати "Спасибі" Чернігову / Колаж "Сьогодні"

Чернігів, а також Суми врятували Україну від того, щоб російські окупаційні війська розділили її на частини. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який 6 квітня побував у Чернігові, передає телеграм-канал "Сьогодні".

Форпост

"Чернігів зробив дуже важливу річ. Якби росіяни пройшли Чернігів, вони б перерізали дороги, які йдуть зі Львова, грубо кажучи, на Донецьк. І все, кінець. Чернігів та Суми фактично врятували Україну від розрізання її на частини. І Київ врятували. Ми приїхали сказати Чернігову "Спасибі", – пояснив мету візиту до Чернігова радник Офісу президента.

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Арестович також зазначив, що російські окупанти пішли з-під Києва і з Чернігівського напрямку саме тому, що їм було завдано нищівного удару силами ЗСУ.

"Вони не відійшли. Ми просто повбивали всіх і вони відійшли з дуже високими втратами, що сягають 40% їхніх сил. Про добровільний відхід не йшлося. Це результат того, що зробили ЗСУ та Тероборона" , – зазначив Арестович.

Ситуація у Чернігові