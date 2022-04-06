Арестович: Чернигов и Сумы спасли Украину

Эти два героических города не дали российским оккупантам разделить нашу страну на части

Арестович приехал сказать "Спасибо" Чернигову / Коллаж "Сегодня"

Чернигов, а также Сумы спасли Украину от того, чтобы российские оккупационные войска разделили ее на части. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который 6 апреля побывал в Чернигове, передает телеграм-канал "Сегодня".

Форпост

"Чернигов сделал очень важную вещь. Если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут со Львова, грубо говоря, на Донецк. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания ее на части. И Киев спасли. Так что мы приехали сказать Чернигову "Спасибо", – объяснил цель визита в Чернигов советник Офиса президента.

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Арестович также отметил, что российские оккупанты ушли из-под Киева и с Черниговского направления именно потому, что им был нанесен сокрушительный удар силами ВСУ.

"Они не отошли. Мы просто поубивали всех и они отошли с очень высокими потерями, достигающими 40% их сил. О добровольном отходе речь не шла. Это результат того, что сделали ВСУ и Тероборона", – отметил Арестович.

Ситуация в Чернигове