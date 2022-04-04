У Білорусі почали публікувати дані російських солдат-мародерів

Переважна більшість окупантів із Рубцовська Алтайського краю

Російські військові розпродають вкрадене у мирного населення України / Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі почали з'являтися особисті дані російських солдатів, які причетні до злочинів на території України.

Список окупантів

Як зазначається, переважна більшість цих солдатів із Рубцовська Алтайського краю. Також є з Гірника (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Залізногорська (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) та Біробіджана (Єврейська автономна область).

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За наявною інформацією, за один день, 2 квітня, вони здали на відправку до мозирського СДЕКу понад 2 тонни речей, серед яких значна частина – крадені.

Сьогодні опубліковані дані тих, хто відправив від 50 до 450 кг, зокрема крадених в українців, речей:

Коваленко Євген Євгенович – відправив до Рубцовська 450 кг інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100;

Лазарєв Артем Петрович – відправив до Рубцовська 255 кг запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343;

Ніколаєв Павло Олександрович – відправив до Рубцовська 205 кг інструментів, телевізор та крісло. Телефон: +79235652819;

Сердцев Андрій Миколайович – відправив до Рубцовська 150 кг інструментів, речей і телевізор. Телефон: +79831816692;

Валієв Георгій Муратович – відправив до Рубцовська 150 кг інструментів та речей. Телефон: +79133660555;

Степанов Микола Миколайович – відправив до Уссурійська 140 кг запчастин та кондиціонерів. Телефон: +89146747822;

Канболатов Ельдар Арсланович – відправив до Рубцовська 140 кг інструментів та одягу. Телефон: +79230096646;

Жуковський Роман Олександрович – відправив до Рубцовська 130 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429;

Чучалін Євген Вікторович – відправив до Рубцовська 100 кг інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617;

Волощук Іван Іванович – відправив до Рубцовська 95 кг інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері);

Колоцей Сергій Олександрович – відправив до Ульяновська 90 кг кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича);

Юшин Володимир Сергійович – відправив до Чити 85 кг одягу. Телефон: +79243830515;

Григорян Артур Ашотович – відправив до Гірника 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239;

Шулайкін Микола Миколайович – відправив до Біробіджану 60 кг одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101;

Дацюк Іван Андрійович – відправив до Рубцовська 60 кг одягу. Телефон: +79137976731;

Кузьмін Ігор Сергійович – відправив до Рубцовська 50 кг інструментів та речей. Телефон: +79236497934.

Нагадаємо, російські військові в Україні масово займаються мародерством і підпалюють пограбовані будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів. Боєць Національної гвардії з позивним "Панда" розповів, як військові РФ, що потрапили в полон, "кошмарили" людей.

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