У США є "явні докази", що РФ навмисне бомбардує міста і вбиває людей в Україні – CNN

Про це повідомляє CNN.

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Докази

Як повідомив CNN чиновник із Міноборони США, у них є "явні докази" того, що росіяни навмисно та свідомо обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та укриття. Також є інформація про поведінку окупантів, яка є воєнним злочином.

Джерело заявило, що США надають чіткі докази розслідуванням щодо військових злочинів росіян. Усі атаки окупантів на цивільних були не вибіркові, а навмисні та сплановані.