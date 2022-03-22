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У США есть "явные доказательства", что РФ намеренно бомбит города и убивает людей в Украине – CNN

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22 марта, 20:43
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Специализированные службы уже собирают все необходимые аргументы о военных преступлениях россиян
Российские военные продолжают обстреливать города Украины / Коллаж "Сегодня"
Российские военные продолжают обстреливать города Украины / Коллаж "Сегодня"

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России придется отвечать за все военные преступления, которые она совершила в отношении Украины. У США есть доказательства того, что оккупанты сознательно и целенаправленно уничтожают украинские города и убивают мирных жителей.

Об этом сообщает CNN.

Доказательства

Как сообщил CNN чиновник из Минобороны США, у них есть "явные доказательства" того, что россияне намеренно и сознательно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и укрытия. Также есть информация о поведении оккупантов, которое является военным преступлением.

Источник заявил, что США предоставляют четкие доказательства расследованиям о военных преступлениях россиян. Все атаки оккупантов на гражданских были не избирательны, а намеренные и спланированные.

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США помогут Украине собрать доказательства военных преступлений оккупантов

Действия российской армии в Украине носят характер военных преступлений.

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"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", – отметил представитель Пентагона.

Ранее мы писали:

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