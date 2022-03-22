У США есть "явные доказательства", что РФ намеренно бомбит города и убивает людей в Украине – CNN

Об этом сообщает CNN.

Доказательства

Как сообщил CNN чиновник из Минобороны США, у них есть "явные доказательства" того, что россияне намеренно и сознательно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и укрытия. Также есть информация о поведении оккупантов, которое является военным преступлением.

Источник заявил, что США предоставляют четкие доказательства расследованиям о военных преступлениях россиян. Все атаки оккупантов на гражданских были не избирательны, а намеренные и спланированные.