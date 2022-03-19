Російський військовий корабель уже тоне – речник МЗС України

Росія намагається виправдати своє вторгнення в Україну захистом російськомовного населення, і позитивного результату від цієї війни вона може не очікувати. Про це в Twitter написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Всі відчайдушніші мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та придушення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його команда потрапила в пастку, і щасливого кінця для них не буде", – заявив Ніколенко.
3 березня у розпал бомбардувань Харкова російськими окупантами, глава МЗС РФ Сергій Лавров висловився, що в Україні проходить "факельна хода нацистів", яких охороняють на державному рівні.
Обстановка на дипломатичному фронті
- 2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська із чужої держави. За проголосувала 141 держава, що виявилося рекордним показником в історії організації.
- ООН закликала виділити $1,7 млрд на гуманітарну допомогу Україні та сусідніх країн.
- 1 березня під час розгляду на 49-й сесії Ради ООН з прав людини, яка проходила у Женеві, щодо вторгнення російської армії в Україну, міжнародні дипломати не стали вкотре слухати брехню, яку збирався розповісти їм міністр закордонних справ Росії, підсанкційний та нев'їзний до ЄС Сергій Лавров.
24-й день війни в Україні
19 березня російські окупанти завдали удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині на Прикарпатті. Частина вибухівки здетонувала.
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Крім того, російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у війні проти України. Війська РФ втратили близько 14 400 осіб особового складу. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 92 одиниці військової техніки.