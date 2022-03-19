Російський військовий корабель уже тоне – речник МЗС України

План Росії зі звільнення України нібито від неонацистів та порятунку російськомовного населення провалився

Прес-секретар МЗС Олег Ніколенко попередив РФ, що щасливого кінця для них не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагається виправдати своє вторгнення в Україну захистом російськомовного населення, і позитивного результату від цієї війни вона може не очікувати. Про це в Twitter написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Всі відчайдушніші мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та придушення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його команда потрапила в пастку, і щасливого кінця для них не буде", – заявив Ніколенко.

3 березня у розпал бомбардувань Харкова російськими окупантами, глава МЗС РФ Сергій Лавров висловився, що в Україні проходить "факельна хода нацистів", яких охороняють на державному рівні.

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Обстановка на дипломатичному фронті

2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська із чужої держави. За проголосувала 141 держава, що виявилося рекордним показником в історії організації.

ООН закликала виділити $1,7 млрд на гуманітарну допомогу Україні та сусідніх країн.

1 березня під час розгляду на 49-й сесії Ради ООН з прав людини, яка проходила у Женеві, щодо вторгнення російської армії в Україну, міжнародні дипломати не стали вкотре слухати брехню, яку збирався розповісти їм міністр закордонних справ Росії, підсанкційний та нев'їзний до ЄС Сергій Лавров.

24-й день війни в Україні

19 березня російські окупанти завдали удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині на Прикарпатті. Частина вибухівки здетонувала.

Вночі проти 19 березня жителі Києва відчули різкий запах гару, який розвіявся лише до полудня.

На одному з блокпостів в Україні встановили спеціальну "скульптуру" смерті з косою.

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Російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили наступну дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

Російські військові завдали удару по 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, триває рятувальна операція.

Крім того, російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у війні проти України. Війська РФ втратили близько 14 400 осіб особового складу. Тільки за останню добу ЗСУ знищили 92 одиниці військової техніки.