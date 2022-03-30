"Не знаю, як житиму". Українка, яку зґвалтували окупанти РФ, уперше розповіла про це

П'яні російські солдати вбили її чоловіка, і тепер його навіть не можна поховати. Разом із 4-річним сином жінці таки вдалося втекти з окупованого будинку на Київщині

На Київщині окупанти зґвалтували жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

33-річна українка під псевдонімом Наталія розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти. Окрім того, вороги застрелили чоловіка жінки. Все це сталося на Київщині.

Про це пише видання The Times.

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Застрелили чоловіка та розбили авто

9 березня російські військові прийшли до будинку Наталі, що розташований у Київській області. Спочатку солдати, що вторглися, застрелили її собаку.

За словами Наталії, командир частини, який представився Михайлом Романовим, був п'яний і розбив її автомобіль, щоб вона не змогла втекти. Коли настала ніч, жінка почула один постріл, а потім побачила тіло свого 35-річного чоловіка Андрія, який лежав на землі біля воріт.

"Молодший хлопець приставив пістолет до моєї голови і сказав: "Я застрелив твого чоловіка, тому що він нацист" , – розповіла Наталя.

Ґвалтували по черзі

За словами жінки, у той момент її 4-річний син Олексій (псевдонім) ховався в котельні. Солдат, що застрелив її чоловіка, сказав їй: "Тобі краще заткнутися, інакше я візьму твою дитину і покажу їй мізки її матері, розкидані по всьому будинку".

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"Він сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє зґвалтували мене по черзі. Їм було байдуже, що мій син плаче в котельні. Вони весь час тримали пістолет біля моєї голови і знущалися з мене, кажучи: "Як ти думаєш, вона со*е? Вбити її чи залишити живою?" – розповіла Наталя.

Після того, що сталося, 4-річний син Наталії був паралізований страхом і відмовлявся йти.

Російські окупанти повернулися приблизно за 20 хвилин, щоб знову зґвалтувати жінку. За її словами, солдати "були настільки п'яні, що ледве стояли на ногах".

"Зрештою вони обоє заснули у кріслах. Я прокралася в котельню і сказала синові, що нам треба бігти дуже швидко, інакше нас застрелять. Поки я відчиняла ворота, мій син стояв поряд з батьковим тілом, але було темно... Він не зрозумів, що це його батько", — повідомила Наталя.

Мамі та сину вдалося втекти

У підсумку мамі та сину вдалося втекти і зараз вони перебувають у родичів у Тернополі. Наталя досі не розповіла 4-річному Олексію про його батька.

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"Він багато чого не розуміє… Тут, на дитячому майданчику, він підходить до людей і каже, що нам довелося покинути наш дім, бо була війна і в будинку були бандити, а тато залишився. Він не знає, що його батько мертвий", – сказала вона.

Крім того, за словами жінки, вона не може поховати свого чоловіка, оскільки їхнє село досі окуповане ворогами. Наталя наголосила, що не знає, як з усім цим житиме.

До речі, пізніше Наталі повідомили, що один з її ґвалтівників – Романов – ймовірно був убитий українськими військами у Броварах Київської області, але жінка поки не знає, чи це правда.

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