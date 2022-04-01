"В Украине невероятные солдаты!" Знаменитый канадский снайпер Уолли рассказал, как воюет в рядах ВСУ

Боец, которого не раз хоронили российские СМИ, объяснил, зачем приехал в Украину

Снайпер Уолли воюет в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналисты поговорили с одним из лучших снайпером мира — канадцем Уолли. Россияне уже несколько раз сообщали, что якобы убили его, но каждый раз это оказывалось фейком. Снайпер, который скрывает свое настоящее имя, рассказал в эфире всеукраинского телемарафона журналистам ТСН, почему приехал в Украину и как ему наши воины.

"Уолли погиб? Ну ладно. Я был последним человеком, который об этом узнал. Еще и "убили" меня возле Мариуполя, а я же там ни разу не был", — смеется он.

Снайпер ответил на российскую пропаганду постом в Facebook.

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"Вот тот момент, когда я сообщил, что жив. Я улыбаюсь в камеру со своей винтовкой, как будто насмехаюсь над российской армией", — говорит Уолли.

Желание россиян "похоронить" Уолли объяснить просто — они его боятся.

"Я думаю, я очень добрый. Я приятный человек", — улыбается снайпер.

Он — боец Королевского 22-го полка, имеет 12 лет военного опыта. Ему приписывают немалую смертоносность — говорят, что Уолли может поразить четыре десятка противников за день. Сам он отмахивается от такой статистики и шутит: будет возможность убить 100 россиян — нажмет на спусковой крючок 100 раз.

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"Я лишь хороший солдат, как и много других хороших солдат. В Украине невероятные солдаты! Одна из квартир была в огне, я поднялся выше и чувствовал себя как еда, которая готовится на огне. Было горячо. А украинский снайпер оставался там, работал. Огонь, все в дыму — а он там! И это только одна маленькая история о храбрости украинских воинов", — сказал он.

Уолли работает не за деньги. Он прилетел в Украину, чтобы помочь.

"Это так просто. Я просто не могу ничего не делать. У меня есть друг в Украине, он солдат, позвал меня. Я сказал "конечно", — вспоминает он.

Уолли похвастался знанием нескольких слов по-украински: "дякую", "ліво, право, туди, сюди", та звичайно ж, "Слава Україні".

Когда снайпер не стреляет, занимается кодированием — он программист. Дома его ждет годовалый сын и жена.

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