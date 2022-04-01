"В Україні неймовірні солдати!" Знаменитий канадський снайпер Воллі розповів, як воює у лавах ЗСУ

Боєць, якого неодноразово ховали російські ЗМІ, пояснив, навіщо приїхав до України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналісти поговорили з одним із найкращих снайперів світу — канадцем Воллі. Росіяни вже кілька разів повідомляли, що нібито вбили його, але щоразу це виявлялося фейком. Снайпер, котрий приховує своє справжнє ім'я, розповів в ефірі всеукраїнського. телемарафону журналістам ТСН, чому приїхав до України та як йому наші воїни.

"Уоллі загинув? Ну гаразд. Я був останньою людиною, яка про це дізналася. Ще й "убили" мене біля Маріуполя, а я ж там жодного разу не був", — сміється він.

Снайпер відповів на російську пропаганду постом у Facebook.

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"Ось той момент, коли я повідомив, що живий. Я посміхаюся в камеру зі своєю гвинтівкою, начебто насміхаюся з російської армії", — говорить Уоллі.

Бажання росіян "поховати" Воллі пояснити просто — вони його бояться.

"Я думаю, я дуже добра. Я приємна людина", – усміхається снайпер.

Він — боєць Королівського 22 полку, має 12 років військового досвіду. Йому приписують чималу смертоносність — кажуть, що Воллі може вразити чотири десятки супротивників на день. Сам він відмахується від такої статистики й жартує: буде можливість вбити 100 росіян — натисне на гачок спуску 100 разів.

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"Я лише добрий солдат, як і багато інших добрих солдатів. В Україні неймовірні солдати! Одна з квартир була у вогні, я піднявся вище і відчував себе як їжа, яка готується на вогні. Було гаряче. А український снайпер залишався там, працював. Вогонь, все в диму — а він там! І це лише одна маленька історія про хоробрість українських воїнів", — сказав він.

Воллі працює не за гроші. Він прилетів до України, щоб допомогти.

"Це так просто. Я просто не можу нічого не робити. У мене є друг в Україні, він солдат, покликав мене. Я сказав "звичайно", – згадує він.

Воллі похвалився знанням кількох слів українською: "дякую", "ліво, право, туди, сюди", та звичайно ж, "Слава Україні".

Коли снайпер не стріляє, займається кодуванням — програміст. Вдома на нього чекає однорічний син і дружина.

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