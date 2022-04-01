"Тут каждый день, как последний. Потихоньку на верную гибель идем" – радиоперехват разговора оккупанта

Захватчики не хотят воевать в Украине

РФ не могут скрыть потери своих военнослужащих / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, вторгшиеся на территорию нашей страны 24 февраля, уже хорошо знают, что пришли в Украину умирать. Никакой бравады у них нет и желания продвигаться в глубь нашей территории – тоже.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора солдата российской армии с родными, который опубликован на ютуб-канале Антона Геращенко.

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Откровения

"Много потерь?", – спрашивает оккупанта женский голос.

"Нормально. Больше, чем там было".

"Я поняла. Ты себя как чувствуешь?"

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"Сломленным".

"Держись, Саша"

"Я не знаю... Тут каждый день, как последний"

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"Выводы не собираются никакие делать?"

"Нет, мы только вперед идем и все".

"Понятно".

"А людей нету. Потихоньку на верную гибель идем".

Обстановка на фронте