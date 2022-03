Привезли 117 тонн продуктов: украинские компании развернули проект "Спасаем жизни"

Бизнесы SCM развернули гуманитарный проект для поддержки украинцев во время войны

Как проект "Спасаем жизни" помогает украинцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В марте украинские компании развернули проект "Спасаем жизни", целью которого является сбор продуктов для людей, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Как сообщили на сайте проекта, в течение месяца украинцам передали 117 тонн продуктов.

"Спасаем жизни" – это инициатива бизнесов SCM, в частности, компаний Метинвест и ДТЭК, при поддержке Офиса Президента и Фонда Рината Ахметова. Гуманитарную помощь собирают в хабе в Польше от неравнодушных людей и международных партнеров компаний, а затем привозят в Украину.

В сортировочном центре в Запорожье, продукты и товары первой необходимости распределяют в наборы свыше 200 волонтеров-сотрудников компании Метинвест. Затем передают в города на востоке страны для переселенцев. За последний месяц сформировали 400 тысяч таких наборов для выживания, половину из которых уже отдали нуждающимся.

Поддержку от проекта получили переселенцы в Днепре, Запорожье, Кривом Рогу, Каменском, Покровске и Курахово. Все желающие могут приобщиться к сотрудничеству с проектом "Спасаем жизни". Международные компании могут передать деньги или груз через Фонд Do It Together.

Помощь украинцам

Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над русскими оккупантами. Одним из важных остается гуманитарный фронт, ведь из-за обстрелов оккупантов многие населенные пункты оказались на грани выживания.

Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организуют доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно очередную партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

В Киевской области из-за ожесточенных боев страдает логистика, поэтому Иванковская, Дымерская и Полесская общины столкнулись с гуманитарной катастрофой.

Ранее бизнесмен Ринат Ахметов назвал ситуацию в Мариуполе геноцидом со стороны русской армии. Гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков отметил, что ни разу не сработал "зеленый коридор" в Мариуполе из-за оккупантов.