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Привезли 117 тонн продуктов: украинские компании развернули проект "Спасаем жизни"

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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31 марта, 20:02
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Бизнесы SCM развернули гуманитарный проект для поддержки украинцев во время войны
Как проект "Спасаем жизни" помогает украинцам
Как проект "Спасаем жизни" помогает украинцам / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В марте украинские компании развернули проект "Спасаем жизни", целью которого является сбор продуктов для людей, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Как сообщили на сайте проекта, в течение месяца украинцам передали 117 тонн продуктов.

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"Спасаем жизни" – это инициатива бизнесов SCM, в частности, компаний Метинвест и ДТЭК, при поддержке Офиса Президента и Фонда Рината Ахметова. Гуманитарную помощь собирают в хабе в Польше от неравнодушных людей и международных партнеров компаний, а затем привозят в Украину.

В сортировочном центре в Запорожье, продукты и товары первой необходимости распределяют в наборы свыше 200 волонтеров-сотрудников компании Метинвест. Затем передают в города на востоке страны для переселенцев. За последний месяц сформировали 400 тысяч таких наборов для выживания, половину из которых уже отдали нуждающимся.

Поддержку от проекта получили переселенцы в Днепре, Запорожье, Кривом Рогу, Каменском, Покровске и Курахово. Все желающие могут приобщиться к сотрудничеству с проектом "Спасаем жизни". Международные компании могут передать деньги или груз через Фонд Do It Together.

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Помощь украинцам

Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над русскими оккупантами. Одним из важных остается гуманитарный фронт, ведь из-за обстрелов оккупантов многие населенные пункты оказались на грани выживания.

Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организуют доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно очередную партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

В Киевской области из-за ожесточенных боев страдает логистика, поэтому Иванковская, Дымерская и Полесская общины столкнулись с гуманитарной катастрофой.

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Ранее бизнесмен Ринат Ахметов назвал ситуацию в Мариуполе геноцидом со стороны русской армии. Гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков отметил, что ни разу не сработал "зеленый коридор" в Мариуполе из-за оккупантов.

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