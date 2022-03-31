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Привезли 117 тонн продуктів: українські компанії розгорнули проєкт "Рятуємо життя"

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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31 березня, 20:02
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Бізнеси SCM розгорнули гуманітарний проєкт для підтримки українців під час війни
Як проєкт "Рятуємо життя" допомагає українцям
Як проєкт "Рятуємо життя" допомагає українцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

У березні українські компанії розгорнули проєкт "Рятуємо життя", метою якого є збір продуктів для людей, що найбільше постраждали від російського вторгнення.

Як повідомили на сайті проєкту, упродовж місяця українцям передали 117 тонн продуктів.

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"Рятуємо життя" – це ініціатива бізнесів SCM, зокрема компаній Метінвест і ДТЕК, за підтримки Офісу Президента та Фонду Ріната Ахметова. Гуманітарну допомогу збирають у хабі в Польщі від небайдужих людей та міжнародних партнерів компаній, а тоді привозять в Україну.

У сортувальному центрі в Запоріжжі, продукти й товари першої необхідності розподіляють в набори понад 200 волонтерів-співробітників компанії Метінвест, а тоді передають в міста на сході країни для переселенців. За останній місяць сформували 400 тисяч таких наборів для виживання, половину з яких уже віддали тих, хто їх потребував.

Підтримку від проєкту отримали переселенці в Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському, Покровську та Кураховому. Усі охочі можуть долучитися до співпраці з проєктом "Рятуємо життя". Міжнародні компанії можуть передати гроші або вантаж через Фонд Do It Together.

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Допомога українцям

Під час війни громадяни України об’єдналися задля спільної перемоги над російськими окупантами. Одним з важливих залишається гуманітарний фронт, адже через обстріли загарбників чимало населених пунктів опинились на межі виживання.

Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організовують доправку продуктів і товарів першої необхідності на схід країни, а також до Києва. Нещодавно наступну партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом’янського району.

У Київській області через запеклі бої страждає логістика, тому Іванківська, Димерська і Поліська громади зіткнулися з гуманітарною катастрофою.

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Раніше бізнесмен Рінат Ахметов назвав ситуацію в Маріуполі геноцидом з боку російської армії. Гендиректор Метінвесту Юрій Риженков зауважив, що жодного разу не спрацював "зелений коридор" у Маріуполі через окупантів.

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