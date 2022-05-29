"Не передумала выходить за меня?" Военный с острова Змеиный женился после плена

Сразу после свадьбы военный вернулся на службу

Журналист рассказали историю женитьбы бойца со Змеиного / Фото: Коллаж: Сегодня

Освобожденный из плена боец 28-летний Валерий Закаблук, несший службу на острове Змеиный, женился. На подготовку к свадьбе было не больше полутора суток. Историю молодой семьи рассказало польское издание Ukrayina.pl.

Валерий Закаблук познакомился с будущей женой во время учебы в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Впервые Валерий увидел Владиславу на матче баскетбольной команды, которую она поддерживала как чирлидер. В течение нескольких месяцев курсант ходил на игры и заглядывался на девушку, потом наконец решился подойти и познакомиться. Это было полтора года назад.

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Валерий часто приглашал девушку на прогулки, дарил ей цветы и делал милые сюрпризы, а после выпуска приехал в форме к ней на работу.

"Впереди у него был отпуск, который собирался провести в родном селе на Полтавщине, и заметил: "Не мог уехать, не попрощавшись". Он подарил мне большой букет цветов и киндер. Я открыла его, когда Валерий ушел, а там – золотое колечко. Он знал, что накануне я потеряла кольцо, вот и решил сделать приятный подарок", — рассказала 20-летняя Владислава.

Но это еще не было предложение руки и сердца. После отпуска военный поехал на службу в Одессу, а через месяц ждал на перроне вокзала с букетом полевых цветов Владиславу, которая приехала к нему в гости. Он встал на колено, протянул ей обручальное кольцо и спросил: "Ты выйдешь за меня?" Она без колебаний согласилась. Это произошло 22 августа прошлого года, молодожены планировали сразу же расписаться, но из-за ряда обстоятельств перенесли это событие.

В начале этого года Валерия вместе с другими воинами 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отправили на остров Змеиный, который враг начал обстреливать в первый же день полномасштабного вторжения.

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"Сначала в сети появилась информация, что все воины, защищавшие границу на Змеином, погибли. Через несколько дней стало известно, что они попали в плен. Все это было очень тяжело выдержать. А я на тот момент уже была беременна..." — рассказала Владислава

Первого апреля бойцы вернулись из плена. "Я жив", — первые слова, которые сказал Валерий Владе по телефону после освобождения.

Валерий был в тяжелом состоянии — как моральном, так и физическом. Сказывалась контузия, которую испытал на Змеином. Однако сразу после возвращения он спросил девушку, не передумала ли она стать его женой.

Организацию церемонии взяли на себя бойцы 229-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады ТРО. На подготовку к свадьбе у них было всего полтора суток. А первого мая после обследования в больнице и 10-дневного отпуска лейтенант Закаблук вернулся на службу.

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