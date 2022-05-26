Влюбленная в "Гиацинты". История первой женщины, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ

Любовь Плаксюк беспощадно уничтожает русских оккупантов на украинской земле

Любовь Плаксюк – первая женщина, возглавившая артиллерийское подразделение ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшая преподавательница истории Любовь Плаксюк решила, что посвятит свою жизнь Вооруженным Силам Украины еще в 2016 году. Случилось это после ее встречи с "Гиацинтом" – самоходной артиллерийской установкой. Женщина начала изучать конструкцию САУ, а затем встала на защиту Донбасса в районе проведения ООС. После полномасштабного вторжения России 24 февраля Любовь Плаксюк беспощадно уничтожает войска оккупантов .

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Гиацинты" кардинально изменили жизнь

С 2016 года военная карьера Любови Плаксюк шла "по привычному сценарию", шаг за шагом – от радиотелефониста до командира отделения управления. Но все коренным образом изменилось в жизни житомирянки, когда она увидела "работу" тяжелых 152-мм самоходных артиллерийских установок.

"Когда я увидела "Гиацинт" и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла – это мое! Тогда все свободное время присматривалась к работе номеров расчета, читала книги по артиллерийскому делу, изучала конструкцию САУ, а в 2019-м сделала дебютный выстрел из пушки на полигоне", – рассказала военнослужащая.

Также за это время бывшая "историчка" успела принять участие в боевых действиях на востоке страны и получить звание младшего лейтенанта. В конце концов, новый офицер сделала следующий шаг – стала первой женщиной, возглавившей артиллерийское подразделение ВСУ.

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Любовь Плаксюк. Фото: Генштаб ВСУ

Война застала военную на Донбассе

Утро 24 февраля 2022 года лейтенант Любовь Плаксюк встретила в районе проведения операции Объединенных сил в должности командира батареи самоходного артдивизиона. Благодаря ее умениям – мгновенно реагировать на смену обстановки, принимать оптимальные решения, быстро считать установки для стрельбы и вычислять поправки для ведения огня – русские войска несут ужасные потери в технике и живой силе под огнем артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

"Если нужно цель "подавить", чтобы она не смогла работать, достаточно попасть снарядом от пушки "Гиацинт-С" в радиусе 50 метров. Если же задача цель уничтожить – нужна другая точность попадания... Артиллерия – очень сложная наука, изучение которой никогда не останавливается", – объясняет лейтенант Плаксюк.

Поэтому, несмотря на напряженный фронтовой "график", офицер продолжает изучать разные виды артиллерийского вооружения, работает над повышением результативности стрельбы, вдохновенно прокладывает маршруты для маршей в десятки километров, разрабатывает интересные задания для расчетов, проводит тренировку личного состава.

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Служит Любовь Плаксюк в 26-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

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