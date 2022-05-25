До последнего вздоха защищал родной Чернигов: история героя Игоря Грозы

Подразделение Грозы одним из первых вступило в бой с россиянами в начале вторжения

Игорь Гроза погиб, защищая Чернигов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Гроза погиб в первые дни полномасштабной войны. До последнего вздоха он защищал Чернигов от русских захватчиков. За мужество и отвагу посмертно награжден орденом "За мужество III степени".

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о защитнике Украины

Игорь Гроза пошел защищать нашу страну еще в 2014 году. Защищал наше государство в составе 41-го батальона. Был награжден "Отличием за образцовую службу" и "медалью участника АТО". Среди собратьев пользовался авторитетом, всегда был веселым и храбрым.

Он родом из села Жавинка Черниговского района. Безгранично любил свою семью и считал священной обязанностью защищать и оберегать своих родных.

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Игорь Гроза. Фото: Генштаб ВСУ

Героическая оборона Чернигова

24 февраля Игорь Гроза одним из первых вступил в ряды Сил территориальной обороны ВСУ Черниговщины. 25 февраля подразделение, в котором он находился, получило задание закрепиться в районе села Халявин. Вместе с 1-й отдельной танковой Северской бригадой не дать оккупанту закрепиться на подступах к Чернигову.

Они одними из первых вступили в бой с россиянами и нанесли немалый вред врагу. Однако под нашествием вражеской техники вынуждены отступить к более защищенным позициям.

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Игорь Гроза находился на БМП-1, которая в спешке пыталась эвакуировать воинов к другим позициям. При уходе наши подразделения попали под вражеский обстрел артиллерии. Один из взрывов раздался возле БМП-1. 41-летний Игорь Гроза погиб от осколков.

За мужество и отвагу был награжден орденом "За мужество III степени" (посмертно).

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