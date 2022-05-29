"Не передумала виходити за мене?" Військовий з острова Зміїний одружився після полону

Одразу після весілля військовий повернувся на службу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Звільнений із полону боєць 28-річний Валерій Закаблук, який ніс службу на острові Зміїний, одружився. На підготовку до весілля було не більше півтори доби. Історію молодої сім'ї розповіло польське видання Ukrayina.pl.

Валерій Закаблук познайомився із майбутньою дружиною під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Вперше Валерій побачив Владиславу на матчі баскетбольної команди, яку вона підтримувала як чирлідерка. Протягом кількох місяців курсант ходив на ігри та заглядався на дівчину, потім нарешті наважився підійти та познайомитись. Це було півтора року тому.

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Валерій часто запрошував дівчину на прогулянки, дарував їй квіти та робив милі сюрпризи, а після випуску приїхав у формі до неї на роботу.

"Попереду у нього була відпустка, яку збирався провести в рідному селі на Полтавщині, і зауважив: "Не міг поїхати, не попрощавшись". Він подарував мені великий букет квітів і кіндер. Я відкрила його, коли Валерій пішов, а там — золота каблучка. Він знав, що напередодні я загубила каблучку, от і вирішив зробити приємний подарунок", — розповіла 20-річна Владислава.

Але це ще не була пропозиція руки та серця. Після відпустки військовий поїхав на службу до Одеси, а за місяць чекав на пероні вокзалу з букетом польових квітів Владиславу, яка приїхала до нього у гості. Він став на коліно, простяг їй обручку і запитав: "Ти вийдеш за мене?" Вона без вагань погодилася. Це сталося 22 серпня минулого року, молодята планували одразу ж розписатися, але через низку обставин перенесли цю подію.

На початку цього року Валерія разом з іншими воїнами 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського відправили на острів Зміїний, який ворог почав обстрілювати першого ж дня повномасштабного вторгнення.

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"Спочатку в мережі з'явилася інформація, що всі воїни, які захищали кордон на Зміїному, загинули. Через кілька днів стало відомо, що вони потрапили в полон. Все це було дуже важко витримати. А я на той момент уже була вагітна..." — розповіла Владислава

Першого квітня бійці повернулися із полону. "Я живий", — перші слова, які сказав Валерій Владі телефоном після звільнення.

Валерій був у тяжкому стані — як моральному, так і фізичному. Давалася взнаки контузія, якої зазнав на Зміїному. Однак відразу після повернення він запитав дівчину, чи не передумала стати його дружиною.

Організацію церемонії взяли на себе бійці 229-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади ТРО. На підготовку до весілля у них було лише півтори доби. А першого травня після обстеження у лікарні та 10-денної відпустки лейтенант Закаблук повернувся на службу.

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