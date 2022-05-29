Нас не перемогти! В окупованому Мелітополі люди вийшли на мітинг за Україну

Люди з прапорами співали український гімн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Мелітополі відбувся мирний патріотичний мітинг на підтримку України. Про плани проведення мітингу підпільники повідомляли кілька днів тому, але місце проведення до останнього тримали в секреті. Про це повідомляє РІА "Мелітополь" .

Кілька днів тому мелітопольські партизани запросили містян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організовує рух "Жовта стрічка". Час та дату повідомили, а ось місце зустрічі залишилося для багатьох у таємниці. Прийти на мітинг і заявити про свою позицію багато хто хотів, і в результаті захід відбувся. За словами очевидців, у міському парку патріоти виконали гімн України. Вийшли кілька десятків людей з імпровізованими плакатами, прапорами та синьо-жовтими стрічками.

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Додамо, напередодні Херсоні на вулицях з'явилися написи "Херсон – Україна", "Херсон, вір ЗСУ". Фото опублікувало "Суспільне Херсон".

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