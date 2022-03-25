На священной горе Афон поддержали борьбу Украины за свободу

Игумен Афонского монастыря высказался о войне на украинской земле

На Афоне высказались в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Священники с горы Афон поддерживают и богословски обосновывают борьбу украинцев за свою свободу в войне, которую развязала Россия. Об этом говорится в заявлении Афонского монастыря Эсфигмен.

Именно в этом монастыре, по одной из версий, тысячу лет назад начинал свой монашеский подвиг основатель киевского монашества и Киево-Печерской Лавры преподобный Антоний.

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По мнению архимандрита Кирилла Говоруна, богословское оправдание борьбы Украины основано на понимании ценности категории свободы.

"Любовь к свободе священна. Ею Бог одарил человека. Свобода является одним из качеств, которые делают человека "образом Бога". Свобода для человека – выбирать свой путь. Свобода выбора между светом и тьмой, любовью и ненавистью", — говорится в обращении.

По словам игумена, авторитарные лидеры не понимают стремления к свободе и игнорируют его в своих стратегических планах, поэтому их планы проваливаются.

"Сегодня греки, верные добру свободы и демократии, могут только поддержать справедливую борьбу украинцев и смело разоблачить зло! За любое другое отношение мы будем отвечать перед нашими детьми и историей", — говорится в сообщении.

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