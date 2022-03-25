На священній горі Афон підтримали боротьбу України за свободу

Священники з гори Афон підтримують та богословськи обґрунтовують боротьбу українців за свою свободу у війні, яку розв'язала Росія. Про це говориться у заяві Афонського монастиря Есфігмен.
Саме в цьому монастирі, за однією з версій, тисячу років тому розпочинав свій чернечий подвиг засновник київського чернецтва та Києво-Печерської Лаври преподобний Антоній.
На думку архімандрита Кирила Говоруна, богословське виправдання боротьби України ґрунтується на розумінні цінності категорії свободи.
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"Любов до свободи священна. Нею Бог обдарував людину. Свобода є однією з якостей, які роблять людину "образом Бога". Свобода для людини – обирати свій шлях. Свобода вибору між світлом і темрявою, любов'ю та ненавистю", — йдеться у зверненні.
За словами ігумена, авторитарні лідери не розуміють прагнення свободи та ігнорують його у своїх стратегічних планах, тому їх плани провалюються.
"Сьогодні греки, вірні добру свободи та демократії, можуть лише підтримати справедливу боротьбу українців і сміливо викрити зло! За будь-яке інше ставлення ми відповідатимемо перед нашими дітьми та історією", — йдеться у повідомленні.