РПЦ Амстердама "відхрестилася" від Московського патріархату

Священнослужителі просять парафіян церкви також підтримати їхнє рішення

РПЦ проти вторгнення РФ в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії в Україну РПЦ в Амстердамі заявила про розрив із Московським патріархатом. Про це повідомляється на сайті церкви.

"Священнослужителі одноголосно заявили, що більше не можуть функціонувати у складі Московського патріархату та забезпечувати духовно безпечне середовище для наших віруючих", – сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що парафіяльна рада вирішила підтримати цей крок духовенства і пропонує парафіянам вчинити так само. Загальні збори призначено на 26 березня.

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"До загальних парафіяльних зборів богослужіння в храмі не проводитимуться – "не тільки з метою безпеки, а й з пасторських міркувань", – зазначили у РПЦ Амстердама.

Ситуація із церквами

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви .

у місті Корюківка Чернігівської області російські окупанти вночі обікрали церкву . За словами диякона церкви громади Скінія Олександра Кошового , вони залізли вночі до храму. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У селі Бобрик Київської області російські військові розбомбили церкву Російська православна церква в Україні.