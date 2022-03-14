РПЦ Амстердама "открестилась" от Московского патриархата

Священнослужители просят прихожан церкви также поддержать их решение

РПЦ против вторжения РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения России в Украину РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом. Об этом сообщается на сайте церкви.

"Священнослужители единогласно заявили, что больше не могут функционировать в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду для наших верующих", – сказано в сообщении.

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Также сообщается, что приходской совет решил поддержать этот шаг духовенства и предлагает прихожанам поступить так же. Общее собрание назначено на 26 марта.

"До общего приходского собрания богослужения в храме проводиться не будут – "не только с целью безопасности, но и из пасторских соображений", – отметили в РПЦ Амстердама.

Ситуация с церквями

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Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

В городе Корюковка Черниговской области российские оккупанты ночью обокрали церковь. По словам диакона церкви общины Скиния Александра Кошевого , они забрались ночью в храм. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В селе Бобрик Киевской области российские военные разбомбили церковь Русской православной церкви в Украине.