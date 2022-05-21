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Журналисты нашли еще одного оккупанта, причастного к зверствам в Буче

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 мая, 19:00
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Убийцу вычислили по записи с видеокамер
Расследователи вычислили очередного военного преступника
Расследователи вычислили очередного военного преступника / Фото: Коллаж: Сегодня

Расследователи установили личность еще одного российского оккупанта, который принимал участие в зверствах в Буче Киевской области. Его опознали по кадрам с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

Недавно газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала об убийстве российскими оккупантами восьми жителей Бучи. Статью NYT сопровождают кадры из камеры видеонаблюдения, установленной через дорогу от места массового убийства. Журналисты-расследователи из российского проекта "Важные истории" благодаря этим кадрам смогли установить личность одного из убийц.

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На видео видны стоящие на улице российские десантники. Журналисты считают, что с большой вероятностью один из них – это 37-летний Чингиз Атантаев (на фото справа). В расследовании говорится, что личность оккупанта установили через сервис распознавания лиц и собранные журналистами детали его биографии.

Что известно об оккупанте

Атантаев уроженец Магадана, однако уже много лет живет в Пскове. Именно там дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки (в/ч 32515 и в/ч 74268 соответственно), которые, по сообщению The New York Times, занимались зачисткой Бучи.

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В соцсетях Атантаев подписан на группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Также известно, что в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к Минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего".

В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во "ВКонтакте" 12 апреля.

Жена Атанаева Татьяна Чеснак отказалась отвечать на какие-либо вопросы о муже, но заявила, что статью в The New York Times считает "однозначно фейком". Ее аргумент — что на фото солдаты побриты, женщина считает, что на войне они бы так не ходили.

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