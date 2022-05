Журналисты нашли еще одного оккупанта, причастного к зверствам в Буче

Расследователи установили личность еще одного российского оккупанта, который принимал участие в зверствах в Буче Киевской области. Его опознали по кадрам с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

Недавно газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала об убийстве российскими оккупантами восьми жителей Бучи. Статью NYT сопровождают кадры из камеры видеонаблюдения, установленной через дорогу от места массового убийства. Журналисты-расследователи из российского проекта "Важные истории" благодаря этим кадрам смогли установить личность одного из убийц.

На видео видны стоящие на улице российские десантники. Журналисты считают, что с большой вероятностью один из них – это 37-летний Чингиз Атантаев (на фото справа). В расследовании говорится, что личность оккупанта установили через сервис распознавания лиц и собранные журналистами детали его биографии.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence including three videos obtained by The Times that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ