NYT опубликовало новые доказательства российских зверств в Буче (фото, видео)

Оккупанты убивали мужчин, которые были в терробороне

Оккупанты издевались, а потом убили людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Издание The New York Times опубликовало новые доказательства потерь местных жителей Бучи в Киевской области, которая была захвачена российскими оккупантами.

Видео обнародовали на сайте The New York Times.

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На кадрах с первого видео с камеры видеонаблюдения от 4 марта видно, как оккупанты ведут украинских пленных. Затем солдаты увели мужчин за соседнее офисное здание, которое захватили и превратили в импровизированную базу.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence including three videos obtained by The Times that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ — New York Times World (@nytimesworld) May 19, 2022

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На видео с дрона, снятом 5 марта, показаны тела, лежавшие на земле возле офисного здания по улице Яблунской, 144. Также видна военная техника с характерной символикой и российских военных. The New York Times смогло идентифицировать большую часть мужчин, которых убили оккупанты. Сообщается, что это были мирные местные жители, которые после вторжения оккупантов вступили в ряды территориальной обороны.

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Оккупанты, которые уничтожали людей/Фото: The New York Times

Мужчины, жестоко убитые оккупантами/Фото: The New York Times

СМИ опубликовали кадры из камеры парамедика "Тайры", которую оккупанты взяли в плен

СМИ опубликовали видео украинского парамедика "Тайры" (Юлии Паевской). Оно было снято еще до попадания в плен к оккупантам.

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"Украинский медик Юлия Паевская, более известная как "Тайра", пристегнула камеру к телу, когда началась война, чтобы показать миру, как разворачивается ужас в Мариуполе. После того как команда Associated Press благополучно вывезла ее отснятый материал, российские войска взяли ее в плен", — говорится в сообщении под видео.

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