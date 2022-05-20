СМИ опубликовали кадры из камеры парамедика "Тайры", которую кафиры взяли в плен (видео)

Юлия Паевская попала в плен, когда находилась в Мариуполе

"Тайра" попала в плен к врагу/Фото: коллаж: "Сегодня"

СМИ опубликовали видео украинского парамедика "Тайры" (Юлии Паевской). Оно было снято еще до попадания в плен к оккупантам.

Об этом сообщает Associated Press.

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"Украинский медик Юлия Паевская, более известная как "Тайра", пристегнула камеру к телу, когда началась война, чтобы показать миру, как разворачивается ужас в Мариуполе. После того как команда Associated Press благополучно вывезла ее отснятый материал, российские войска взяли ее в плен", – говорится в сообщении под видео.

Российские военные пытают украинцев в плену

Волонтера Красного Креста Владимира Храпуна похитили российские оккупанты в селе Козаровичи Киевской области. Захватчики держали мужчину в тесных подвалах, избивали, унижали и пытали. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, первые несколько дней Владимира вместе с другими пленными держали в соседнем селе Дымер в подвале фабрики. В помещении площадью 28 квадратных метров вместе с ним было около 40 пленных.

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Владимир рассказывает, что военные избивали их, применяли электрошокеры и всячески издевались. Ему завязали глаза и руки и требовали предоставить информацию об украинской армии.

Почти неделю пленных продержали в Украине, а затем перевезли в Беларусь. Дальше украинцы попали в российскую тюрьму, где издевательства продолжились.

"Рашисты унижали пленных, заставляли становиться на колени и принимать неудобные позы. Не смотришь в глаза, делаешь что-то медленно – украинцев били по любому случаю", – написала Денисова.

Владимир насчитал 72 пленных, находившихся в тюрьме, но судя по звукам, пленников было гораздо больше. В результате волонтера удалось освободить во время обмена, который состоялся 9 апреля.

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"Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников", – подчеркнула Денисова.

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