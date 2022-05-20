NYT опублікувало нові докази російських звірств у Бучі (фото, відео)

Окупанти вбивали чоловіків, які були у теробороні

Окупанти знущались, а потім вбили людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Видання The New York Times опублікувало нові докази страт місцевих жителів Бучі Київської області, яка була захоплена російськими окупантами.

Відео оприлюднили на сайті The New York Times.

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Деталі

На кадрах з першого відео з камери відеоспостереження від 4 березня видно, як окупанти ведуть українських полонених. Потім солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили і перетворили на імпровізовану базу.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence including three videos obtained by The Times that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ — New York Times World (@nytimesworld) May 19, 2022

На відео з дрона, знятому 5 березня, показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144. Також видно військову техніку з характерною символікою і російських військових. The New York Times змогло ідентифікувати більшу частину чоловіків, яких вбили окупанти. Повідомляється, що це були мирні місцеві жителі, котрі після вторгнення окупантів вступили до лав територіальної оборони.

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Потенциально неприемлемые материалы Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными. Смотреть Українці, яких стратили окупанти: Фото: The New York Times

Окупанти, які знищували людей/Фото: The New York Times

Чоловіки, який жорстоко вбили окупанти/Фото: The New York Times

ЗМІ опублікували кадри з камери парамедика "Тайри", яку окупанти взяли в полон

ЗМІ опублікували відео українського парамедика "Тайри" (Юлії Паєвської). Воно було зняте ще до її потрапляння в полон до окупантів.

"Український медик Юлія Паєвська, більш відома як "Тайра", пристебнула камеру до тіла, коли почалася війна, щоб показати світу, як розгортається жах в Маріуполі. Після того, як команда Associated Press благополучно вивезла її відзнятий матеріал, російські війська взяли її в полон", — йдеться у повідомленні під відео.

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