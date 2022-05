NYT опублікувало нові докази російських звірств у Бучі (фото, відео)

Видання The New York Times опублікувало нові докази страт місцевих жителів Бучі Київської області, яка була захоплена російськими окупантами.

Відео оприлюднили на сайті The New York Times.

На кадрах з першого відео з камери відеоспостереження від 4 березня видно, як окупанти ведуть українських полонених. Потім солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили і перетворили на імпровізовану базу.

A weekslong investigation by The New York Times Visual Investigations unit provides new evidence including three videos obtained by The Times that Russian paratroopers rounded up and executed a group of Ukrainian men. https://t.co/BdnXliQcmZ