Журналісти знайшли ще одного окупанта, причетного до звірств у Бучі

Розслідувачі встановили особу ще одного російського окупанта, який брав участь у звірствах у Бучі Київщини. Його впізнали по кадрах із камер відеоспостереження. Про це повідомляє Telegram-канал. "Сьогодні".

Нещодавно газета The New York Times опублікувала матеріал, у якому розповіла про вбивство російськими окупантами восьми мешканців Бучі. Статтю NYT супроводжують кадри з камери відеоспостереження, яка встановлена через дорогу від місця масового вбивства. Журналісти-розслідувачі з російського проєкту "Важливі історії" завдяки цим кадрам змогли встановити особу одного з убивць.

На відео видно російські десантники, що стоять на вулиці. Журналісти вважають, що з великою ймовірністю один із них – це 37-річний Чингіз Атантаєв (на фото праворуч). У розслідуванні йдеться, що особистість окупанта встановили через послугу розпізнавання облич та зібрані журналістами деталі його біографії.

