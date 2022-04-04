"Живу под землей, боюсь любого шороха": оккупант рассказал, как ему воюется в Украине

Военный РФ пожаловался, что из-за украинских снарядов у него "кукуха поехала"

Российский оккупант рассказал, что хочет выбраться живым из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские солдаты хотят вырваться с войны в Украине. Им не нужны медали или награды "ветерана спецоперации", которые обещает президент РФ Владимир Путин – чтобы сохранить жизнь.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российских оккупантов, который опубликовала СБУ в Facebook.

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"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали – "вы каждый получите медаль, и за это еще деньги"... А я говорю: идите вы все нах**! Везите меня домой! Мне нах** нужны ваши медали", – пожаловался оккупант своим друзьям в РФ.

Российский военный говорит, что устал от жизни "в подземелье", потому что вынужден постоянно прятаться в укрытиях:

"Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…"

Также он рассказал, что РФ отправляет воевать парней 18-19 лет, у которых от постоянных боевых действий вообще "кукуха поехала".

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Оккупант признался, что и сам он уже не может слышать звуков взрывов:

"Я на каждый шорох реагирую! Что-то пролетает – сразу скрываюсь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

Оккупанты насилуют несовершеннолетних и едят собак

Ранее СБУ опубликовала перехваченные разговоры российских военных, где они рассказывают, как насилуют несовершеннолетних девушек и едят собак.

В частности, один из военных РФ сказал своей жене, что "три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девченку".

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Другой рассказал отцу: "позавчера алабая зах***или".

На удивленное отцовское: "Что, собак едите? Вам что, есть совсем нечего?" оккупант ответил, что сухпайки есть, но хочется мяса, а "кур с гусями уже пох***или".