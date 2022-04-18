Жителей Харькова призвали сегодня не выходить на улицу

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков

В Харькове небезопасно / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Харькова призвали 18 апреля оставаться дома или в укрытиях. Об этом в Telegram-канале сообщает "Суспільне".

"Российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Поэтому людей просят находиться в укрытиях все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги", – говорится в сообщении военной администрации города.

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Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей районов, которые больше всего обстреливаются, эвакуироваться в менее опасные места, так как безопасных мест в городе не осталось.

Ситуация в Харькове и области

17 апреля в Харьковской областиВооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов, а также продвинулись дальше на восток.

Вооруженные силы Украины сбили российский боевой вертолет К-52 в Харьковской области. Пилоты не выжили.

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Кроме того, в Харьковской области украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" обычной "Иглой". Также появились снимки с дрона.

В Харьковской области 16 апреля во время разминирования территории погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения.