Жителей Харькова призвали сегодня не выходить на улицу

Жителей Харькова призвали 18 апреля оставаться дома или в укрытиях. Об этом в Telegram-канале сообщает "Суспільне".
"Российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города. Поэтому людей просят находиться в укрытиях все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги", – говорится в сообщении военной администрации города.
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей районов, которые больше всего обстреливаются, эвакуироваться в менее опасные места, так как безопасных мест в городе не осталось.
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