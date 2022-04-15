ВСУ сбили над Харьковской областью российский боевой вертолет (фото)

В результате падения вражеского вертолета пилоты погибли

В Харьковской области был сбит вертолет РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины сбили российский боевой вертолет К-52 в Харьковской области. Пилоты не выжили.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"Посадка была не "мягкой", российские пилоты погибли. Спасибо нашим защитникам", – написал он.

Как уточнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, вражеский вертолет был сбит ночью. "Принудительную посадку" совершили военнослужащие 93 бригады Холодный Яр.

"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона", – говорится в сообщении.

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Сбитый вражеский вертолет. Фото: 93 бригада Холодный Яр

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04 ориентировочно составляют:

личного состава – 20 000 человек;

танков – 756 ед.;

боевых бронированных машин – 1976 ед.;

артиллерийских систем – 366 ед.;

РСЗО – 122 ед.;

средств ПВО – 66 ед.;

самолетов – 163 ед.;

вертолетов – 144 ед.;

автомобильной техники – 1443 ед.;

кораблей/катеров – 8 ед.;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;

специальной техники – 25;

пусковых установок ПТРК/ТРК – 4.

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