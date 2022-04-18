Мешканців Харкова закликали сьогодні не виходити на вулицю

Окупанти продовжують обстрілювати Харків

У Харкові небезпечно / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителів Харкова закликали 18 квітня залишатися вдома чи в укриттях. Про це в Telegram-каналі повідомляє "Суспільне".

"Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Тому людей просять перебувати в укриттях весь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні військової адміністрації міста.

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Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців районів, які найбільше обстрілюються, евакуюватись у менш небезпечні місця, оскільки безпечних місць у місті не залишилося.

Ситуація у Харкові та області

17 квітня на ХарківщиніЗбройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили кілька населених пунктів, а також просунулися далі на схід.

Збройні сили України збилиросійський бойовий вертоліт К-52 у Харківській області. Пілоти не вижили.

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Крім того, на Харківщині українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" звичайною "Іглою". Також з'явилися знімки з дрону.

У Харківській області 16 квітня під час розмінування території загинули троє піротехніків, ще четверо отримали важкі поранення