Мешканців Харкова закликали сьогодні не виходити на вулицю

Жителів Харкова закликали 18 квітня залишатися вдома чи в укриттях. Про це в Telegram-каналі повідомляє "Суспільне".
"Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Тому людей просять перебувати в укриттях весь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні військової адміністрації міста.
Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців районів, які найбільше обстрілюються, евакуюватись у менш небезпечні місця, оскільки безпечних місць у місті не залишилося.
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