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Жданов: Россия загнала себя в глухой угол, и ВСУ это используют (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 июля, 13:40
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Военный эксперт заявил, что у страны-агрессора глубокая патовая ситуация
Олег Жданов рассказал, что Российская Федерация не может совершить манёвр войсками в Украине
Олег Жданов рассказал, что Российская Федерация не может совершить манёвр войсками в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация загнала себя в глухой угол в Украине, поскольку сейчас не может даже совершить манёвр своими же войсками.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

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Что происходит

"У них (у России – ред.) глубокая патовая ситуация. Да, действительно они сейчас сосредоточили на одном направлении максимальное количество сил и средств для того, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск. Но сейчас Россия не может совершить манёвр войсками. Если они начнут перебрасывать войска на другие направления, то о захвате Донецкой области речи быть не может – им придется переходить в оборону. За счет того, что они стянули войска с других направлений – Запорожского и Донецкого (в основном), Херсонского (мало) – они там просядут", – рассказал он.

По словам Жданова, чтобы усилиться на Донецком направлении, российским захватчикам придется просесть на других, чем непременно воспользуется украинская армия:

"Конечно же, мы воспользуемся этим ослаблением, что мы, кстати, и делаем. На Запорожском направлении мы потихоньку пытаемся продвигаться, на Херсонском и Криворожском – то же самое".

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк заявил, что в России заканчиваются ресурсы для продления полномасштабной войны против Украины. Кремль переводит свою экономику на военные рельсы.

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Также мы писали о том, что вся Россия продолжает платить за свои преступления перед народом Украины. Там стремительно увеличилось количество банкротов.

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Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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