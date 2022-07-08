ISW назвали два новых направления наступления оккупантов в Украине

Российские захватчики вели ограниченные наземные наступления

Оккупанты продолжают наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны России заявили, что российские войска в Украине "делают паузу", чтобы "отдохнуть и восстановить боеспособность". Это подтвердило оценку о том, что российские войска инициировали оперативную паузу.

Об этом заявил американский Институт исследования войны (ISW).

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При этом 7 июля российские войска по-прежнему вели ограниченные наземные наступления, а также авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всем направлениям.

"Российские силы, скорее всего, продолжат ограничиваться мелкомасштабными наступательными действиями по мере того, как они перестраивают силы и создают условия для более масштабного наступления в ближайшие недели или месяцы", – говорится в сообщении.

В ISW отметили, что 7 июля российские оккупанты продолжали наступательные операции у границы Харьковской и Донецкой областей в направлении Славянска. Среди прочего они наносили ограниченные артиллерийские удары южнее Барвинково и обстреливали Никополь и Новопавловку – эти удары могут свидетельствовать о том, что армия РФ хочет обойти Барвинково с востока и либо двигаться в направлении шоссе Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвинкова в сторону Краматорска.

"Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск. 7 июля российские войска нанесли ракетный удар непосредственно по Краматорску", – заявили аналитики.

Кроме этого, захватчики продолжали продвигаться на запад в направлении Северска из района Лисичанска и 7 июля добились незначительных успехов у границы Луганской и Донецкой областей.

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